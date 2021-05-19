Бузова порассуждала о главных желаниях женщин

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская певица Ольга Бузова порассуждала на своей странице в Instagram о женской психологии. По её словам, каждая представительница прекрасного пола больше всего желает «чувствовать, что является главным в жизни мужчины».

Она хочет быть первой. Она хочет быть самым важным для него. Да будет так у нас у всех, — отметила звезда.

Накануне знаменитость опубликовала новые снимки. Исполнительница предстала в чёрном боди. Фанаты звезды в течение часа оставили свыше 600 восхищённых комментариев под её постом в Instagram. Публика отметила стройные обнажённые ноги, пышную причёску, а также интерьер для фотосессии.

До этого Бузова показала, как позанималась спортом на крыше одного из домов Москвы. Фрагмент тренировки звезда опубликовала в сторис своего официального Instagram-аккаунта. Упражнения она описала двумя словами: «Просто жесть». Знаменитость «вдарила по ягодицам», покачала пресс, выполнила приседания с гирей, выпады и румынскую тягу.

Ранее сообщалось, что российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео, как взвешивается утром. Весы показали 45,8 кг. Позже звезда раскрыла, как ей удаётся держать себя в форме.