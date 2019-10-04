https://static.news.ru/photo/e4203d12-9d19-11e9-8d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что не следит за жизнью своего бывшего мужа, экс-игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова, который предпочёл ей ростовскую модель Анастасию Костенко.

При этом она предложила журналистам поинтересоваться у него, как он реагирует на её успех и популярность.

Вы лучше ему задайте вопрос: что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе, —ответила Бузова на вопрос о чувствах к Тарасову в программе «Вопросы по взрослому».

Она также добавила, что давно простила экс-супруга за предательство и занимается своей жизнью.

Не могу сказать, что чувствую к нему что-то, — заключила 33-летняя певица.

Ранее News.ru писал о том, что Ольга Бузова поделилась с подписчиками собственными мыслями об отношениях вне брака. По мнению артистки, люди обязаны хранить верность друг другу даже в случае, если они не женаты.