https://static.news.ru/photo/8a1e4c36-d85c-11e9-ae63-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети поделилась с подписчиками собственными мыслями об отношениях вне брака.

По мнению артистки, люди обязаны хранить верность друг другу даже в случае, если они не женаты, передаёт Life .

В каком-то смысле доверие должно заходить ещё глубже именно потому, что оно не освящено зaконом, — пишет Бузова в Instagram.

Певица спросила у своих подписчиков относительно их мнения на этот счёт. Многие не согласились с размышлениями Бузовой, заявив, что штамп в паспорте означает готовность мужчины взять на себя ответственность за женщину, а всё остальное — отговорки.

Ранее News.ru писал, что бывший муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов, решил воспользоваться популярностью экс-супруги, чтобы выгодно продать особняк.