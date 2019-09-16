Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети поделилась с подписчиками собственными мыслями об отношениях вне брака.
По мнению артистки, люди обязаны хранить верность друг другу даже в случае, если они не женаты, передаёт
В каком-то смысле доверие должно заходить ещё глубже именно потому, что оно не освящено зaконом, — пишет Бузова в Instagram.
Певица спросила у своих подписчиков относительно их мнения на этот счёт. Многие не согласились с размышлениями Бузовой, заявив, что штамп в паспорте означает готовность мужчины взять на себя ответственность за женщину, а всё остальное — отговорки.
Ранее News.ru писал, что бывший муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов, решил воспользоваться популярностью экс-супруги, чтобы выгодно продать особняк.