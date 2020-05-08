Бузова поделилась военными историями своих бабушек и дедушек

https://static.news.ru/photo/c2e1a826-9218-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова по случаю Дня Победы опубликовала в Instagram пост с воспоминаниями о своих бабушках и дедушках, прошедших Великую Отечественную войну.

Яков Лукин прошёл всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулёза и умер в 1956 году. Тимофей Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте. Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге, а потом ещё воевал с Японией, — написала знаменитость.

Бузова рассказала о ещё нескольких родственниках и призналась, что больше всего её трогают подробности жизни бабушки Аллы. Певица отметила, что в трудные моменты бабушка всегда напоминает внучке — главное — это чистое небо над головой, а все остальные трудности решаемы. Бузова поделилась одним эпизодом из военного прошлого бабушки Аллы, которое прошло в детском доме.

Она запомнила ярче всего не ужасы бомбёжек, а то, как её отец привёз с фронта бутылку рыбьего жира и разрешил разделить на всех. Каждое утро воспитатель давала его выстроившимся в ряд ребятам с широко открытыми ртами, как у галчат, — написала певица.

Как передавал NEWS.ru, записанный в домашних условиях клип Бузовой на песню о самоизоляции набрал 10 млн просмотров.