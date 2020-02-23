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Возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил в подарок на День защитника Отечества носки. Об этом стало известно из переписки знаменитостей в комментариях на странице исполнительницы в социальной сети.

Бузова опубликовала пост, в котором поздравила всех мужчин с 23 февраля. Она призвала защитников Отечества оберегать представительниц прекрасного пола. Ведь, как подчеркнула Бузова, даже сильная девушка нуждается в защите и заботе.

В комментарии к этой записи Бузовой пришёл её возлюбленный — блогер Давид Манукян. Он в ироничном ключе поблагодарил Ольгу за носки в качестве подарка на 23 февраля и обещал «ответочку» на 8 Марта. Певица возразила бойфренду.

Вообще-то там были не только носки, — написала Бузова в комментариях в Instagram.

Позднее Манукян уже на своей странице выложил «сториз» с подарками от певицы. Оказалось, что Бузова купила для Давида набор трусов и набор носков от двух элитных брендов одежды. Подписчики блогера отметили, что такой дорогостоящий подарок не заслуживает иронии и «ёрничания».

Как ранее писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова записала поздравление для российских мужчин в честь Дня защитника Отечества. При этом танцовщица заявила, что тоже имеет право отмечать этот праздник.