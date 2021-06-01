Бузова оправдалась за «пьяный» Волгоград, показав райдер без алкоголя

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Ольга Бузова показала поклонникам, что входит в её райдер, желая, вероятно, оправдаться за скандал в Волгограде. Поющая ведущая опубликовала в Instagram видео набора, в котором нет ни капли алкоголя.

Райдер экс-ведущей «Дома-2» поклонники сравнили с довольно скромным продуктовым набором. Ведущая показала упаковки с продуктами из сетевых магазинов и перечислила весь свой «заказ». Видео из сторис телезвезды опубликовал Пятый канал.

Показываю вам свой «ультрадорогой» уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты — но это просто потому, что сегодня первый день лета — физалис, сыр, хлебушек, водичка, — назвала продукты Бузова.

Случайно попавшую в кадр конфету, лежащую на столе, Ольга поспешила назвать бонусом от организаторов, заверив, что она не ест сладости и не включает их в свой райдер.

Овощи, мёд обязательно, листья салата... Тапки, халат и полотенца. Вот мой райдер. Ну, влажные салфетки ещё просим, — добавила поющая ведущая.

Как сообщалось ранее, Ольга Бузова оказалась в центре скандала после выступления в Волгограде. Звезда вела себя на сцене странно, заявила, что она «дура», а её прочие выходки навели зрителей на мысль, что Бузова просто была пьяна. Ксения Собчак прошлась по выходке Ольги Бузовой на «пьяном» концерте в Волгограде. Журналистка выразила своё отношение к странному поведению бывшей коллеги на сцене одной фразой.