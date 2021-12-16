Бузова назвала критика Соседова «ловителем хайпа»

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на резкие высказывания популярного ведущего и музыкального критика Сергея Соседова, который подвергал сомнению её актёрские и вокальные таланты. Она заявила, что при личном общении он говорит ей комплементы, а за глаза ругает ради «хайпа», передаёт Gazeta.ru.

Он (Сергей Соседов — NEWS.ru) постоянно что-то критикует там мне за глаза, а в глаза говорит только, насколько я прекрасна и талантлива. Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа, — цитирует её издание.

Она добавила, что привыкла к таким комментариям коллеги. Певица также выразила уверенность в том, что негативные высказывания Соседова о знаменитостях обусловлены его желанием становиться героем статей СМИ.

Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьёзе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачёва, своей популярностью обязана Сергею Соседову? Конечно, нет, — заключила Бузова.

Ранее бывший директор по связям с общественностью МХАТа Вадим Ампелонский заявил, что пектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой был убран из репертуара театра в связи с несоответствием текущим «конъюнктурным целям общественного развития»

Также сообщалось, что во МХАТе могут навсегда отказаться от приглашения Ольги Бузовой в спектакли.