https://static.news.ru/photo/ff604730-4d21-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ольга Бузова сменила причёску и разделила поклонников на два лагеря. Телеведущая сделала длинные светлые локоны, отказавшись от каре и тёмных волос.

Ведущая «Дома-2» поинтересовалась мнением поклонников и под фото разгорелся жаркий спор.

Вот она я. Сегодня немного уделила времени себе, занималась волосиками, подкорректировали цвет, убрали длину и, конечно, уходики. Как вам? Мне нравится — очень натурально, стильно и свежо, — подписала снимок Бузова.

Одни согласились, что 34-летней ведущей идут длинные локоны, другие настаивали на строгом каре. «Волосы жалко... С длинными локонами было роскошно», «Извини, но тебе так не идёт», «Какая-то неестественная», комментировали фанаты.

«Красотка, ты всегда прекрасна», «Стильно, действительно посвежела», написали другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова во время личной беседы с модельером Жан-Полем Готье призналась, что никогда не училась пению и танцам. Так она ответила на реплику модельера, что он никогда не брал уроки рисования для создания своих эскизов.