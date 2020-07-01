Бузова и Кудри не смогли засудить обвинившего их в плагиате композитора

https://static.news.ru/photo/9661cba2-bb83-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Настя Кудри Фото: nastyakudry/instagram.com

Ольга Бузова и Настя Кудри не смогли засудить композитора Алексея Парфёнова, ранее обвинившего их в плагиате из-за песни «Нам будет жарко» и выигравшего суд.

Музыкальный баттл начался в 2017 году, когда вышел клип на совместную песню девушек «Нам будет жарко». В ней композитор Алексей Парфёнов, известный как DJ Tivoli, узнал своё произведение Tivoli Trap Demo. Написал он его в 2014 году и отправил звукозаписывающим компаниям, передаёт Telegram-канал Mash.

Бузову и Кудри композитор обвинил в плагиате. Правда сначала он попытался связаться с представителями Насти Кудри, которой принадлежат права на песню. В результате музыкант подал в суд и предоставил документы из Российского авторского общества. Ответчики пытались обвинить его в фальсификации доказательств.

Разбираться в треках пришлось специалистам Московской консерватории, которые признали, что трек «Нам будет жарко» является плагиатом. В итоге арбитражный суд взыскал с компании Ольги Бузовой и Насти Кудри 738 тысяч рублей.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал желание Ольги Бузовой судиться с караоке-барами и ресторанами, которые включают её песни. За каждую композицию певица хотела получать по 116 тысяч рублей. Автор хита «Плот», который уже 20 лет проигрывают в ресторанах, заявил о путанице в отношении исполнения песен и их авторства. По его словам, исполнитель не имеет права говорить, что песня принадлежит ему, так как у неё всегда есть автор и композитор, писал NEWS.ru.