Бузова и Дава поцеловались на камеру

https://static.news.ru/photo/67332d84-062f-11eb-b34a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео, на котором целует и обнимает своего возлюбленного — блогера и начинающего рэпера Давида Манукяна. В руках у 34-летней звезды букет белых роз. Подписчики тут же решили, что таким образом возлюбленные решили продемонстрировать, что помирились.

Давид Манукян (Дава) и Ольга Бузова buzova86/instagram.com

При этом ещё в июле стали ходить слухи, что у пары не всё хорошо и Ольга с Давидом на грани разрыва. Они перестали вместе появляться на публике и делиться совместными фотографиями. Теперь Бузова продемонстрировала, что в их отношениях снова всё хорошо.

Слухи о расставании Давы и Ольги ходят уже не первый месяц. После того как певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова удалила несколько фотографий своего возлюбленного рэпера Давида Манукяна со своей страницы в Instagram, подписчики начали говорить об их разрыве. Ясность в ситуацию внесла мама начинающего рэпера Анна Манукян. В начале сентября Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чем доказала, что они всё ещё вместе.

В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном, что вызвало слухи об их романе, но всё встало на свои места в финале шоу «План Б». По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин».

Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.

Как писал NEWS.ru, ни один из ухажёров Ольги Бузовой не пришёлся по душе её маме Ирине Александровне. Что касается нынешнего избранника певицы блогера Давида Манукяна, то, по слухам, и он попал в чёрный список, однако звёздная родительница всё же решилась развеять сплетни и рассказала, как на самом деле относится к Даве.