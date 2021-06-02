Британка нашла неочевидный способ следить за фигурой в 55 лет

https://static.news.ru/photo/7eeeae80-c42f-11eb-a206-96000091f725_660.jpg Элизабет Херли Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Британская актриса и модель 55-летняя Элизабет Херли назвала уборку дома секретом своей стройности. О неочевидном способе следить за фигурой сообщает портал Mirror. Жительница королевства нашла альтернативу спортивному залу — «беготня с тяжёлыми сумками по лестнице».

Если у вас малоподвижный образ жизни, то с возрастом вам всё труднее избавляться от лишнего веса. Повседневная рутина заставляет меня активно двигаться. Я занимаюсь уборкой, беготнёй по лестнице с тяжёлыми сумками. Думаю, это сжигает довольно много калорий. Также я стараюсь не есть много мучного и сладостей, — отметила Херли.

На коронавирусном карантине она стала двигаться намного меньше и набрала несколько килограммов. Она жила с матерью и родной тётей. Им обеим 80 лет, и у пожилых женщин слабое здоровье.

Мы очень редко выходили, боясь заразиться. Но позже я всё же начала ходить в супермаркеты, что положительно отразилось на моей фигуре, — рассказала модель.

Человек может похудеть, не прибегая к ограничениям в количестве потребляемой еды, считает японский диетолог Джоди Брейверман. По её словам, достаточно отказаться от ложек и вилок в пользу китайских палочек. Эксперт отметила, что основа успешного похудения — контроль за количеством потребляемых калорий. При этом палочки помогают есть медленнее.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что маложирные или обезжиренные продукты нельзя есть с утра до вечера. Они всё равно содержат калории, поэтому в таких ситуация человек переедает, потребляет больше, чем нужно, белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов.