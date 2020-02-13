https://static.news.ru/photo/26fdf514-4e6a-11ea-b90b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам, которые просят одолжить денег через личные сообщения в Instagram. Она пристыдила фанатов за неумение жить по средствам и заявила, что сама никогда не занимала.

По словам Бородиной, каждый день она получает просьбы о финансовой помощи. Причём некоторые поклонники просят занять денег на машину, квартиру или «новенький iPhone ребёнку».

Мне всегда было сложно понять, как человек может сделать то, что я себе позволить никогда не могла. Никогда в жизни не брала деньги в долг и просто так тоже не просила! Не считаю это чем-то унизительным, просто я всегда исходила из своих возможностей, — подчеркнула телеведущая.

Бородина добавила, что в её личном бюджете есть средства для помощи нуждающимся, но просителям из Instagram она отвечать не собирается.

Как писал NEWS.ru, телеведущая поспорила с бывшей коллегой Ксенией Собчак о наличии у последней квартиры, подаренной мэрией Москвы. По информации издания Baza, супруг Собчак режиссёр Константин Богомолов получил жилплощадь в принадлежавшем городу доме накануне мэрских выборов 2018 года.