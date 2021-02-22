Бородина показалась в малахитовых серьгах почти за полмиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/b4938204-7565-11eb-b609-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина поразила зрителей новым дорогим образом в шоу на телеканале ТНТ. Ведущая предстала в качестве гостя в паре с Анной Хилькевич в одной из развлекательных программ телеканала.

Для съёмок ведущая главной телестройки страны облачилась в малахитового цвета жакет и такого же цвета серьги из малахита в форме клевера бренда Van Cleef & Arpels, которые стоят 400 тысяч рублей.

instagram.com/borodylia/

Видео в роскошном наряде Бородина опубликовала в сторис. Она осталась очень довольна своим внешним видом.

Я сегодня в своем любимом зелёном цвете. Хорошо мне зелёный цвет? Мне кажется, это прям мой цвет, я нашла себе свой цвет! — не скрывала восторга телеведущая.

После закрытия «Дома-2» Ксения Бородина не оставила карьеру. Она ведёт шоу «Бородина против Бузовой», ставшее отголоском популярного реалити. Также Ксения Бородина является бессменной ведущей шоу «Перезагрузка». Обе программы выходят на телеканале ТНТ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Бородина прокомментировала выходку блогера Дани Милохина, который переоделся в платье и покрасил ногти в розовый цвет. По её мнению, ненормальное постепенно превращается в норму.