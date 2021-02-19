Бородина раскритиковала Милохина из-за фотосессии в женском платье

https://static.news.ru/photo/5925084a-72bb-11eb-8504-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала выходку блогера Дани Милохина, который переоделся в платье и покрасил ногти в розовый цвет.

Куда катится этот мир? Я всё понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтобы о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда, — возмутилась светская львица.

По её мнению, ненормальное постепенно превращается в норму. Она подчеркнула, что мужчину в платье можно воспринимать в качестве шутки, но в масштабе поколения — это более серьёзная вещь.

Бородина добавила, что дети впитывают такое и теряют ориентиры. У них исчезает понимание того, как должен выглядеть парень.

Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем в семье, — полагает телеведущая.

Как писал NEWS.ru, Ксения Бородина рассказала о съёмках нового сезона шоу «Бородина против Бузовой». Это шоу стало в своё время продолжением «Дома-2», где ведущие устраивали «разбор полётов» участникам телестройки. Накануне своего первого рабочего дня в студии Бородина рассказала, какой станет передача. Шоу сменит ракурс, его главной темой станет обсуждение социальных проблем. По сути, это шоу станет дублёром таких же программ, которые выходят на других федеральных каналах и где обсуждают проблемы обычных людей.