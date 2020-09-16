Борис Моисеев прикован к постели

https://static.news.ru/photo/4f6c6f3a-f856-11ea-8cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Общественный деятель Тамара Пухова сообщила, что певец Борис Моисеев находится в крайне тяжёлом состоянии. Артист прикован к постели.

Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, — поделилась адвокат в интервью «Собеседнику».

По её словам, «никакого просвета в состоянии его здоровья нет». Положение музыканта также ухудшилось из-за того, что у него не осталось средств к существованию. Все накопленные деньги ушли на лечение. А на пенсию он жить не может.

Почему этого не делают звёздные друзья Бориса, непонятно. Тем более что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход, — подытожила Пухова.

Ранее Моисеев утверждал, что не испытывает финансовых проблем. Никакую недвижимость он не продавал. Только в 2011 году избавился от большого дома в Подмосковье. Вырученные деньги до сих пор помогают ему существовать.

Как писал NEWS.ru, концертный директор Бориса Моисеева Сергей Лавров признался, что артист живёт на пенсию 50 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что Моисеев не распродаёт своё имущество, но пенсионных денег на жизнь ему не хватает. Кроме того, представитель певца отметил, что от артиста отвернулись продюсеры, которые с ним работали и зарабатывали на нём, потом промоутеры. А потом и друзья, которые раньше всегда были с ним рядом.