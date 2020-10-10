Боня разочаровала подписчиков неудачным цветом волос

https://static.news.ru/photo/dab40ec8-0c46-11eb-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Боня оказалась расстроена походом в парикмахерскую, где ей неудачно покрасили волосы. Блогер сфотографировалась для поклонников и пожаловалась, что оттенок получился не такой, как она ожидала.

Я опять стала тёмной. Я не хотела быть снова с зелёным цветом волос. Я теперь красные губы не смогу красить, — жалуется экс-участница «Дома-2».

Бывшая телеведущая до того оказалась расстроена, что готова была заплакать и поэтому попросила поддержки у поклонников. Не все захотели приободрить Боню. Многие написали, что со светлым оттенком теледиве было лучше. «Первое впечатление — что-то не то», — критично отметили пользователи.

Но нашлись и такие, которые поддержали инста-блогера и написали, что новый оттенок гораздо естественнее предыдущего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Боня похвасталась перед подписчиками жизнью в Монако, опубликовав кадры с «Бэтмобилем». При этом экс-участница «Дома-2» не увидела на дорогущей машине украинских номеров.