Боню высмеяли за Бэтмобиль с украинскими номерами в Монако

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Андрей Разин в Instagram выразил сочувствие мужу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову, посоветовав ему «бежать из этой семьи». Продюсер «Ласкового мая» никак не может успокоиться, рассказывая направо и налево о плохой репутации ведущей.

На днях Кудрявцева выиграла суд о защите чести и достоинства, но не у Разина, а у издания, которое опубликовало, как теперь уже оказалось, домыслы продюсера о нехорошем прошлом телезвезды. Разин...