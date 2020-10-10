Боню высмеяли за Бэтмобиль с украинскими номерами в Монако

Виктория Боня похвасталась перед подписчиками жизнью в Монако, опубликовав кадры с «Бэтмобилем». При этом экс-участница «Дома-2» не увидела на дорогущей машине украинских номеров.
Оплошность сразу разглядели подписчики модели, оставив в комментариях по этому поводу ироничные посты.
В вашем городе такая машина может ездить по вашим дорогам? Хотели бы такую тачку себе? — оставила под видео хвастливую подпись Боня.
Поклонники тут же воспользовались возможностью посмеяться над бывшей спутницей миллиардера. «Украинские номера. Вик, твоя?», «В Харькове ездит!», — вволю посмеялись над кичливостью модели пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Боня привела в ужас фанатов, опубликовав фото в натуральном виде. Без фильтров и обработки видно, что на лице у экс-участницы «Дома-2» красуются пигментные пятна и облазит кожа.
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