«Бог ему судья!» Джигурда осудил Макаревича за антироссийскую позицию Актер Джигурда: Макаревич намеренно говорит оскорбительные вещи о России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Никита Джигурда

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич намеренно говорит оскорбительные вещи о России и несет полную ответственность за свои слова, заявил «Народным Новостям» актер Никита Джигурда. Он также осудил певца за то, что тот «прогнулся» под Запад.

Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. <...> Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что «не люди уехали из России, а Россия от людей», мол, остались всякие ***. Бог ему судья! — высказался актер.

По мнению Джигурды, Макаревич и другие артисты, покинувшие Россию, получают за границей дивиденды за антироссийские высказывания. Им жить в Европе лучше, чем на родине, где им не дают выступать, заключил актер.

Андрей Макаревич иронично опроверг слухи о сотрудничестве с американскими спецслужбами. Сейчас музыкант живет в Израиле. Он критикует российские власти по поводу проведения спецоперации на Украине и крайне оскорбительно отзывается о россиянах, называя их «мудачьём». Резкие высказывания артиста стали причиной отмены концертного тура группы «Машина времени» по России.