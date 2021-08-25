Блёданс рассказала о последнем разговоре с покончившим собой шаманом Кусто

Актриса Эвелина Блёданс, которая вела шоу с участием шамана Дардо Кусто, рассказала «Москве 24», что последний раз разговаривала с ним больше двух лет назад.

Ранее тело известного экстрасенса и участника телешоу было обнаружено в столичном хостеле. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Как рассказала телеведущая, 2,5 года назад она приглашала Кусто на благотворительное мероприятие, он очень хотел поддержать, но в тот день не смог приехать. По словам Блёданс, тогда это был последний с ним разговор.

Когда узнала новость, я почувствовала: «Дурак ты, Дардо». У него могло быть очень хорошее будущее. Которое, к сожалению, прервалось, — сказала она.

Эвелина Блёданс также вспоминает, что когда она с ним работала, он был абсолютно суперпрофессиональный человек, никогда не капризничал, всегда был собран, красив и точен в своих выражениях. Кроме того, Кусто был добр и приветлив, всегда хотел помочь и что-то подсказать. Поэтому для неё сейчас странно слышать домыслы о его увлечениях наркотиками. В то же время артистка подчеркнула, что она ведь не знает, что с ним происходило после программы.

Как сообщалось, Дардо был найден мёртвым 24 августа в Москве в хостеле на улице Перовской. В связи с характером травм, закрытой изнутри дверью и кровавой надписью на стене «Я всё равно буду жить» эксперты пришли к выводу, что мужчина, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.