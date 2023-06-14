Блёданс рассказала, чем сейчас занимается Дибров Эвелина Блёданс: Дибров не уходил с Первого канала и записывает для него подкасты

Фото: NEWS.ru

Актриса Эвелина Блёданс

Дмитрий Дибров ушел с телеэкранов снимать ток-шоу в «VKвидео», рассказала актриса Эвелина Блёданс в разговоре с NEWS.ru на полях ПМЭФ. По ее словам, в то же время Дибров не ушел с Первого канала полностью и продолжает снимать подкасты для него.

Дмитрий Дибров не ушёл полностью из телевидения, то что он создал свой продукт, это совершенно нормально, но он также снимает подкасты на Первом канале, — заявила Блёданс.

По словам артистки, она тоже хочет заняться чем-то похожим, но для этого необходима команда профессионалов, начиная с хорошего оператора, заканчивая сценаристом.

У меня не хватает сил, и я не иду в эту историю. Мне нравится работать на телевидении, я с радостью остаюсь на телевидении, мне хватает соцсетей, — резюмировала она.

Ранее Дибров, которого заменили в программе «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале на певицу Юлианну Караулову, в интервью NEWS.ru заявил, что идея кадровой перестановки принадлежит генеральному директору канала Константину Эрнсту. Дибров отметил, что Эрнст сообщил ему о своем решении лично.

Продюсер Павел Рудченко ранее предрек Первому каналу падение рейтингов из-за назначения Карауловой на замену Диброва. Он назвал это неоднозначным решением и плохим выбором.