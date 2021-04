Билли Айлиш создала новый аккаунт в TikTok

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американская певица Билли Айлиш создала новую страницу в социальной сети TikTok. Аккаунт называется @happierthanever — в честь будущей композиции «Happier Than Ever». Учётной записи меньше суток, но на звезду уже подписались 475 тысяч человек, а единственный 15-секундный ролик посмотрели 3,6 млн юзеров. Видео является тизером грядущего релиза.

Микроблог уже получил синюю галочку верификации. Фанаты предположили в комментариях к посту, что Айлиш завела новую страницу для продвижения очередного альбома. Они уверены, что в новом аккаунте вскоре появятся анонсы других синглов с полноценной пластинки Билли Айлиш.

В марте звезда перекрасилась в блондинку и постриглась так, что поклонники её едва узнали. Раньше у 19-летней артистки были чёрные волосы с кислотно-салатовыми корнями. За три часа после публикации снимка в Twitter, он набрал более 10 млн лайков. Поклонники хоть и признали, что теперь Айлиш почти не узнать, с радостью встретили её новый образ.

Ранее сообщалось, что в США прошла 63-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». В категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» победила песня Билли Айлиш No time to die для одноимённой очередной части фильмов о Джеймсе Бонде. Также она победила в номинации «Лучшая запись года» с песней Everything I Wanted.