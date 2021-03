Билли Айлиш резко сменила образ и стала неузнаваема

https://static.news.ru/photo/d7cfe2a0-87a1-11eb-8530-96000091f725_660.jpg Фото: billieeilish / instagram

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш перекрасилась в блондинку и постриглась так, что поклонники её едва узнали. Раньше у 19-летней артистки были чёрные волосы с кислотно-салатовыми корнями.

Ущипните меня, — подписала Айлиш фото в Instagram.

За три часа после публикации снимка в Twitter, он набрал более 10 млн лайков. Поклонники хоть и признали, что теперь Айлиш почти не узнать, с радостью встретили её новый образ.

Даже актёры, которые являются фанатами певицы, были в лёгком шоке. Впрочем, российского обывателя не удивить такой ерундой, как смена цвета волос. Большинство пользователей высказались в духе: «Почему новый цвет волос Билли Айлиш это такой большой инфоповод? Это просто волосы».

Как ранее писал NEWS.ru, в США прошла 63-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». В категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» победила песня Билли Айлиш No time to die для одноимённой очередной части фильмов о Джеймсе Бонде. Также она победила в номинации «Лучшая запись года» с песней Everything I Wanted.