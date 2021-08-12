Билли Айлиш рассказала о необычном феномене своего мозга
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:51, 12 августа 2021
Билли АйлишФото: billieeilish/instagram.com
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Американская певица Билли Айлиш рассказала о редком и необычном феномене своего мозга — синестезии. Особенностями своего восприятия она поделилась с американским телеведущим Джимми Фэллоном в прямом эфире его вечернего шоу на телеканале NBC.
У нас бывают такие разговоры, где я говорю, что вторник — это фиолетовый круг, а мой папа говорит, что это оранжевый квадрат или что‑нибудь ещё, — призналась Айлиш.
Певица, а также её брат и отец — синестеты, то есть люди, которые из-за особенностей строения своего организма воспринимают мир совершенно иначе. Как пояснила Айлиш, она автоматически ассоциирует всё, что видит, с цветами, числами или геометрическими фигурами. Так, например, Джимми Фэллона она видит коричневым прямоугольником с буквами M и J. При этом она добавила, что каждый синестет видит мир по-разному: отец и брат певицы ассоциировали бы американского телеведущего с совершенно другими числами, фигурами или буквами.
Ранее сообщалось о невероятном успехе недавно вышедшего альбома Айлиш — Happier than ever: музыкальная пластинка побила рекорд по количеству предзаказов.