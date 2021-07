Новый альбом Билли Айлиш побил исторический рекорд ещё до релиза

Новый альбом американской певицы Билли Айлиш Happier than ever выйдет через несколько дней, но пластинка уже успела установить исторический рекорд по количеству предзаказов, передаёт портал Just Jared, ссылаясь на Apple Music. По информации издания, свыше 1 млн юзеров добавили долгожданный сборник в свои плейлисты до официального релиза.

Представители Apple Music отметили , что «меломаны, предварительно приобретающие треки, в 4,2 раза чаще слушают новинки в течение недели с момента выпуска». До этого 19-летняя Айлиш уже била рекорды. Её дебютный альбом When we all fall asleep, where do we go? (2019) за несколько суток до старта продаж заказали 800 тысяч фанатов. В 2020 году певицу опередил музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку After hours предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей.

Релиз Happier than ever запланирован на 30 июля. В альбом войдут 16 песен. Среди них окажутся и ранее представленные: My future, Lost cause, Your power, NDA и Therefore I am. Диск станет второй студийной работой Айлиш.

Недавно певица ответила на обвинения в расизме. Она потребовала не навешивать на неё лживый ярлык. До этого в Сети распростилось давнее видео, на котором Билли якобы оскорбляет азиатов и передразнивает их манеру общения. Некоторые даже потребовали «отменить» певицу.

Накануне стриминговый сервис Spotify назвал самого популярного музыканта у российских слушателей в честь годовщины своего запуска в РФ. Им стал рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), инди-рок-певица Алёна Швец оказалась самой популярной исполнительницей.