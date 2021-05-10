Билан отреагировал на госпитализацию Бузовой

https://static.news.ru/photo/e2b9ab12-b23d-11eb-8001-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Российский певец Дима Билан в Instagram отреагировал на госпитализацию Ольги Бузовой. В комментариях под постом звезды он поддержал коллегу по шоу-бизнесу и посоветовал ей идти только вперёд.

Держись Оля! Я просто знаю. Проходил. Поэтому приходилось из сломанной ноги делать целый сериал, чтобы не додумывали! А были и такие операции в рабочее время, о которых лучше и молчать, страшновато было на публику и промолчать невозможно, додумают — куда пропал?! Замкнутый круг, короче, этот шоу-бизнес, — написал Билан.

По словам музыканта, Бузова — сильный человек и справится с испытанием.

Накануне сама звезда рассказала поклонникам, как её положили в больницу и кто на самом деле об этом знал. Телеведущая с гневом обратилась к тем, кто считал её госпитализацию постановка ради хайпа. Бузова показывала перевязанные бинтами ноги, катетер в вене для введения лекарств. Также теледива с возмущением ответила тем, кто порицал её семью: оказывается, звезда запретила близким общаться с журналистами.

Дима Билан instagram.com/bilanofficial

Ранее сообщалось, что после того, как Бузова попала в больницу и была прооперирована, в Сети начали обсуждать, что стало причиной её проблем со здоровьем. Ни сама Ольга, ни её команда не раскрыли причин госпитализации. На это отреагировала звёздный юрист Катя Гордон. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру-гадалку».