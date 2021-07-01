«Безумно стыдно»: Нагиев предложил себя таксидермистам

Российский телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал на личной странице в Instagram фото в полуголом виде — артист стоит в шортах где-то в море, судя по всему, рядом с берегом. Под постом он опубликовал номер банковской карты, предложив таксидермистам стать в очередь, вероятно, за его телом. Актёр отметил, что ему «безумно стыдно».

Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет — я получил благословение. Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты <...>. Таксидермисты, в очередь, — добавил Нагиев.

Подписчики оценили физическую подготовку звезды: «Приятно, когда мужчины после 50 в такой прекрасной форме», «С возрастом всё лучше и лучше», «Нагиев соберёт миллион долларов за первый час», «Красивый и наглый».

Накануне мультимедийный сервис Okko объявил о начале съёмок второго, заключительного сезона сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Первый сезон стал рекордсменом по количеству просмотров на Okko.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в результате которого выяснилось, кого именно россияне считают своим самым привлекательным соотечественником. На первом месте расположился президент страны Владимир Путин. Вторую строчку занял сыгравший в прошлом году главную роль в сериале «Чикатило» актёр Дмитрий Нагиев.