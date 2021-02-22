Беременная звезда «Дома-2» обратилась в полицию после драки в кинотеатре

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Участница «Дома-2» Ирина Пинчук и её возлюбленный Арай Чобанян оказались участниками драки в кинотеатре.

Как пишет РЕН ТВ, на них напала группа парней после того, как влюблённые попросили пересесть их на свободное место. Пара хотела, чтобы с ними сидела их подруга. Парни негативно восприняли просьбу. После окончания фильма конфликт продолжился.

По словам Пинчук, один из мужчин распылил баллончиком в лицо Чобаняну.

Они налетели на него с кулаками, начали бить по голове, — рассказала звезда телешоу.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пара приняла решение написать заявление на неадекватную компанию.

В настоящее время Ирина Пинчук ждёт ребёнка. Во время конфликта заботливый жених попросил её отойти подальше.

Ранее в Санкт-Петербурге подрались режиссёр Ростислав Мусаев и актёр Владимир Епифанцев. Инцидент произошёл в ночь на 11 февраля, когда они отмечали премьеру фильма «Дочь тьмы». В картине играет бывшая супруга Епифанцева 36-летняя Анастасия Веденская. Конфликт возник, после того, как Веденская сказала какие-то нехорошие слова в адрес одного из своих коллег. Тогда девушка по имени Виктория бросила бокал, который попал в Веденскую.

По словам Мусаева, у Анастасии пошла кровь, прибежал Епифанцев, который схватил Викторию за шею и «стал таскать». Режиссёр решил «переключить внимание на себя», после чего получил от актёра несколько ударов в лицо. Пострадавший намерен написать на Епифанцева заявление в полицию. Он был госпитализирован с множественными ушибами. Веденская намерена засудить виновницу кровавой драки, в которой она получила травмы лица и головы, писал NEWS.ru.