«Кровь, боль, шок»: экс-жена Епифанцева рассказала о своём участии в драке

Пострадавшая в драке актриса Анастасия Веденская рассказала подписчикам, как пострадала во время драки после премьеры фильма «Дочь тьмы». Свой рассказ она сопроводила фотографиями ужасных шрамов на лице.

По словам артистки после премьеры она вместе со своим сыном Гордеем вернулась в отель, затем решила пойти в ресторан поужинать. Веденская подчеркнула, что на неё напали и нанесли травмы средней тяжести не в «пивнушке» или в «баре», а в отеле, где она проживала вместе со старшим сыном.

Актриса рассказала, что с нею решил посидеть перед своим отъездом режиссер той самой «Дочери тьмы». Однако он пришёл не один, а с незнакомой супружеской парой. Неожиданно, когда Веденская засмеялась, подруга режиссёра нанесла ей два удара в лицо бокалом от пива.

Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и теряя много крови, иду в сторону персонала, повторяя только одно: «вызовите мне скорую, скорее». Впоследствии я радовалась тому, что старший сын, увидя эту компанию, решил ужинать в номере и поднялся к себе, — написала она в Instagram.

После травмы актриса позвонила Епифанцеву с просьбой позаботится о сыне, поскольку она ждёт скорую. Тогда бывший супруг, не обуваясь, сбежал вниз. Увидев её истекающую кровью, он испытал шок, решив, что она умирает.

Что касается дальнейших моих действий, то я абсолютно не позволю затормозить это дело в отношении нанесённых мне травм. Абсолютная удача, если можно так выразиться, что мне не задело глаза и не перебило мышцы. Отвечать за свои поступки должен агрессор, — добавила артистка.

По словам Веденской, врачи посоветовали ей госпитализацию, но она отказалась, решив лечиться дома.

Ранее скандально известный своим агрессивным поведением актёр Владимир Епифанцев также прокомментировал устроенную им драку в баре Петербурга. По его словам, вначале всё было хорошо, но в какой-то момент дружеская вечеринка превратилась в побоище. Драка попала на камеры видеонаблюдения. Он отметил, что его бывшая жена Анастасия Веденская поссорилась с подругой режиссёра фильма по имени Виктория, та запустила актрисе в голову пустой пивной кружкой. За экс-супругу вступился актёр. Он хорошо встряхнул саму Викторию, а после отлупил её спутника. Артист несколько раз ударил обидчика по голове, а когда тот упал, добивал его ногами. В результате участников драки развезли в больницу и в полицию, писал NEWS.ru.