Избитый Епифанцевым режиссёр попал в больницу

https://static.news.ru/photo/393a7cb0-6e72-11eb-ad6e-96000091f725_660.jpg Владимир Епифанцев Фото: instagram.com/vladimirepifantsev69/

Режиссёр Ростислав Мусаев проходит лечение в больнице после того, как его избил актёр Владимир Епифанцев. У Мусаева диагностированы множественные ушибы, его ждёт полное обследование.

Мусаев получил травмы в ночь на 11 февраля в петербургском баре, где с коллегами отмечал премьеру своего фильма «Дочь тьмы». Главную роль в нём играет экс-жена Епифанцева Анастасия Веденская, с которой всё и началось. Актёр полез заступаться за обиженную подружкой режиссёра бывшую жену.

Конфликт в компании из пяти человек, по словам режиссёра, возник, когда Веденская сказала какие-то нехорошие слова про одного из коллег. Это не понравилось его жене по имени Виктория.

Тогда Вика встала, бросила бокал на стол, он разбился, следом полетел второй. Какой-то из них попал в Настю. И тут Саша с Максом сцепились. У Насти пошла кровь, — рассказал Мусаев свою версию случившегося в беседе StarHit.

Кто-то вызвал полицию, и в этот момент прибежал Владимир Епифанцев, который почему-то был босой.

Владимир подошел к Вике, взял её за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное, и я должен переключить его внимание на себя. В итоге Епифанцев нанёс мне несколько ударов, разбил нос, правда, крови было немного, у меня, похоже, сосуды крепкие. Утром я вернулся в Москву и чувствовал себя плохо, голова кружилась. Обратился за экстренной помощью в травматологический пункт, откуда был госпитализирован в стационарное отделение на дальнейшее лечение, — поведал подробности случившегося режиссёр.

Мусаев намерен написать на Епифанцева заявление в полицию. Он заявил, что никого в этой ситуации не защищает, включая ту самую Вику, которая повела себя не лучшим образом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пострадавшая в драке актриса Анастасия Веденская рассказала подписчикам, как пострадала во время драки после премьеры фильма «Дочь тьмы». Свой рассказ она сопроводила фотографиями ужасных шрамов на лице.