Экс-супруга Епифанцева намерена засудить избившую её женщину

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Экс-супруга актёра Владимира Епифанцева Анастасия Веденская планирует подать в суд на виновницу кровавой драки, в результате которой она получила травмы лица и головы.

Как пишет Пятый канал, звезда кино с соответствующей просьбой обратилась к своему адвокату.

Анастасия настроена привлечь данную девушку к ответственности без всякой компенсации. Ей не нужны деньги и извинения, она просто хочет наказать её по всей строгости закона, а в этом случае законом предусмотрено лишение свободы до семи лет, — рассказал юрист.

Адвокат также сообщил, что в результате драки экс-жена Епифанцева получила закрытую черепно-мозговую травму и была ранена разбитым пивным бокалом.

Ранее актриса рассказала, что её дважды ударила по лицу подруга режиссёра фильма «Дочь тьмы» Ростислава Мусаева. Инцидент произошёл во время ужина в ресторане.

По словам Веденской, врачи посоветовали ей госпитализацию, но она отказалась, решив лечиться дома.

В драке также участвовал её экс-супруг Владимир Епифанцев. Во время инцидента он находился в другой компании, однако увидев, что Анастасия в опасности, бросился её защищать. После стычки с Епифанцевым режиссёра Мусаева госпитализировали с рядом травм. Он намерен написать на актёра заявление в полицию.