Бастрыкин ответил Федосеевой-Шукшиной на просьбу о защите от Алибасова

Следственный комитет намерен проверить сделку с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая в итоге досталась помощнику Алибасова. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин уже дал распоряжение по этому поводу, как только получил обращение актрисы.
Проверку поручено провести руководителю ГСУ СКР по Москве,
Сейчас артистка подала на развод с Алибасовым, она поражена настойчивым стремлением супруга завладеть её недвижимостью. Недоразумения с квартирой актрисы начались практически сразу же после того, как пара вступила в брак. Федосеева-Шукшина зачем-то подарила свою жилплощадь Алибасову, а тот быстро переоформил её на своего помощника Сергея Моцаря.
В скандале оказались замешаны дети звёзд, которые сразу же обвинили друг друга в корысти и алчности. К тому же выяснилось, что это не первая квартира, с которой «рассталась» Федосеева-Шукшина и «помогли» ей в этом близкие родственники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа Бари Алибасова и от его директора Сергея Моцаря. Актриса считает, что муж не остановится, пока не присвоит её квартиру.