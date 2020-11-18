Бастрыкин ответил Федосеевой-Шукшиной на просьбу о защите от Алибасова

https://static.news.ru/photo/357a4d18-29e3-11eb-b27b-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет намерен проверить сделку с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая в итоге досталась помощнику Алибасова. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин уже дал распоряжение по этому поводу, как только получил обращение актрисы.

Проверку поручено провести руководителю ГСУ СКР по Москве, сообщает «Интерфакс». Федосеева-Шукшина была вынуждена обратиться к Бастрыкину после того, как её муж Бари Алибасов не согласился с решением суда вернуть квартиру в Новой Москве хозяйке и подал апелляцию. Актриса считает, что продюсер «На-на» не остановится ни перед чем.

Сейчас артистка подала на развод с Алибасовым, она поражена настойчивым стремлением супруга завладеть её недвижимостью. Недоразумения с квартирой актрисы начались практически сразу же после того, как пара вступила в брак. Федосеева-Шукшина зачем-то подарила свою жилплощадь Алибасову, а тот быстро переоформил её на своего помощника Сергея Моцаря.

В скандале оказались замешаны дети звёзд, которые сразу же обвинили друг друга в корысти и алчности. К тому же выяснилось, что это не первая квартира, с которой «рассталась» Федосеева-Шукшина и «помогли» ей в этом близкие родственники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа Бари Алибасова и от его директора Сергея Моцаря. Актриса считает, что муж не остановится, пока не присвоит её квартиру.