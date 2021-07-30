Басков и Лещенко без масок, стихи внучки: как отметил день рождения Крутой

Советский и российский музыкант Игорь Крутой 29 июля отметил 67-й день рождения в турецком курортном городе Бодрум на побережье Эгейского моря. Композитор позвал на вечеринку звёздных друзей — певицу Алсу, Льва Лещенко, артиста балета Николая Цискаридзе, Наташу Королёву с мужем Сергеем Глушко (Тарзан) и многих других. Ведущим шоу стал Николай Басков. Подробности праздника — в материале NEWS.ru.

Все звёзды в гости к нам

Столы накрыли на зелёной лужайке отеля, окружённой не менее лесистыми холмами. Первыми главу семейства лично и в социальных сетях поздравили его мать Светлана Крутая, супруга Ольга Крутая, дочери Виктория и Александра, а также внучка Деми Роуз. Последняя, кстати, рассказала дедушке стихотворение, чем вызвала всеобщий восторг.

Я хочу пожелать тебе много-много лет впереди. Здоровья, личного счастья, творческих успехов. И чтобы никогда Её Величество Музыка и Талант не покидали тебя, — пожелала сыну Светлана Крутая. Поздравление исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

Перед торжеством Николай Басков показал подписчикам, как Ольга Крутая с супругом готовятся к светскому рауту. Женщина выбрала для праздника белоснежный наряд, а именинник — тёмные туфли, белые брюки и синюю рубашку.

Певец ролью ведущего не ограничился — спел несколько песен, в том числе хит «С днём рождения!» на стихи Михаила Гуцериева, танцевал, развлекал гостей. Гуляния продолжались до ночи. Ближе к концу вечеринки к микрофону подошёл виновник торжества и исполнил песню «Звездопад». Крутой является автором музыки для хита, а слова когда-то написал Игорь Николаев.

Мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни, а не когда-то потом, — отметил Басков.

После дюжины танцев и поздравлений Игорь Крутой лично задул свечи на трёхъярусном торте под овации друзей. Кондитеры украсили лакомство ягодами и фейерверками. Угощение продюсер разрезал вместе с супругой Ольгой.

Ложка дёгтя

На вечеринке, устроенной в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции, не соблюдалась социальная дистанция, а гости не носили защитные маски. Хотя недавно, например, Николай Басков жаловался на недомогание — звезда заболела во время фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии в середине июля. Исполнитель решил отменить выступление, опасаясь заражения COVID-19. Он объяснил, что не хочет рисковать здоровьем окружающих. Позже представитель певца заявила, что диагноз не подтвердился — ПЦР-тест оказался отрицательным. Проблемы со здоровьем, скорее всего, объясняются тепловым ударом на фоне сильной жары в республике — в Витебске стояла жара +34.

Кроме того, все хорошо помнят, как год назад вокруг Льва Лещенко разгорелся настоящий скандал. Певец вернулся из-за границы уже будучи заражённым коронавирусом, но сам не знал об этом. Он был приглашён на празднование дня рождения Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого, принял участие в съёмках ток-шоу Андрея Малахова, после чего в шоу-бизнесе началась целая волна заражений артистов. Ксения Собчак со свойственной ей резкостью назвала певца виновным в том, что его коллеги заболели коронавирусом. Сам Лещенко, тяжело перенеся коронавирус, спустя несколько дней выписался из больницы в Коммунарке, куда попал вместе с женой, и последствия болезни чувствует до сих пор.