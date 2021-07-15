Басков экстренно отменил выступление в Белоруссии

Николай Басков экстренно отменил своё выступление на «Славянском базаре» в Витебске из-за плохого самочувствия. У певца поднялась температура, и он не стал рисковать здоровьем окружающих, о чём написал в Instagram.

Артист поблагодарил поклонников и попросил отнестись к его решению с пониманием.

К моему большому сожалению я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей, — написал Басков.

Слухи о недомогании певца появились ещё во время закладки его именной звезды на Алле славы в Витебске. Басков, несмотря на 49-градусную жару, появился в рубашке и костюме. Позднее он отсутствовал на собственной пресс-конференции и репетиции.

Ранее Николай Басков выпустил клип к своей новой песне «Забывай». Внимательные поклонники обратили внимание, что видео российского певца очень напоминает клип к песне Wicked Game американского исполнителя Криса Айзека.