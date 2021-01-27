Бабушка Бузовой не смогла позвонить ей на день рождения

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Израильский друг имиджмейкера Александра Шевчука указал на мужчин, которые якобы причастны к смерти стилиста. Он считает, что вероятных виновников преступления должно настичь правосудие.

Смерть Саши — на твоей никчёмной совести. И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушёл, а...