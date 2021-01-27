Бабушка Бузовой не смогла позвонить ей на день рождения

Бабушка Ольги Бузовой не смогла поздравить внучку с днём рождения лично.
Моя бабушка, которая в таком тяжёлом состоянии сейчас, записала мне голосовое сообщение, в котором сказала: «Я сейчас оправлюсь и приеду к тебе в Москву». Хотя столько людей за неё переживают, ведь считается, что в таком состоянии не выкарабкиваются... Но я верю, что я обниму её, прижму к себе в ближайшее время, —сказала Бузова, передаёт портал WomanHit.
Бузова с размахом отметила свой юбилей. Девушка устроила шумную вечеринку, на которой собрались многие представители шоу-бизнеса. За несколько дней до празднования телезвезда объявила о расставании со своим парнем — рэпером DAVA — и попросила своих подписчиков заблокировать его. Однако поклонники Бузовой устроили травлю. На самом юбилее ведущая «Дома-2» со слезами на глазах высказалась о расставании, писал NEWS.ru.