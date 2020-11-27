Асмус вышла на мороз в трусах, фате и с бутылкой водки

https://static.news.ru/photo/d2a12446-30ef-11eb-8289-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/Instagram.com

Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своём Instagram видео, на котором она разгуливает по морозу в трусах и фате с бутылкой водки.

Подписчики актрисы, которая недавно развелась с юмористом Гариком Харламовым не поняли, зачем Асмус понадобилось разгуливать в таком виде, да ещё и с поплывшим макияжем. На видео Асмус без штанов и в красных трусах, на ней надета фата, а в руках актриса держит бутылку водки.

Рядом с Асмус — чемодан с вещами, к которому она подходит и кричит «Я Бабанина из Протвино», намекая на свою героиню в фильме «Булки», который должен выйти на экраны в 2021 году. Некоторые подписчики предположили, что Асмус поделилась с ними эпизодом со съемок картины.

Другие же назвали актрису большим талантом, но не посчитали это достаточным поводом, чтобы разгуливать на морозе в таком виде. Один из подписчиков актрисы пожалел Асмус и заявил, что она, видимо, не находит себе места после развода с Харламовым.

Как сообщал NEWS.ru, официальный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус состоялся 29 октября. Перед этим шоумен вновь рассказал о причинах расставания со своей супругой. Оба бывших супруга подчёркивали, что расходятся ради заботы о своей дочери Анастасии.

Между тем считалось, что инициатором развода был Харламов, однако адвокат Марина Дубровская, представлявшая в суде интересы актрисы Кристины Асмус, опровергла эти слухи. По её словам, о разводе попросила сама Кристина, а Харламов долгое время отказывался и пытался спасти брак.