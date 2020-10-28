Харламов назвал причину расставания с Асмус

https://static.news.ru/photo/d5f7c73a-19b1-11eb-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский телеведущий Гарик Харламов заявил, что его расставание с супругой Кристиной Асмус связано с тем, что чувства в паре угасли.

Со временем чувства ослабевают, всё как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь, — рассказал резидент Comedy Club в эфире подкаста Данилы Поперечного «Без души».

Харламов добавил. Что решение о расставании зрело долгое время и было принято по обоюдному согласию партнёров.

В то же время шестилетняя дочь звёздной пары Анастасия пока не знает о том, что папа и мама расходятся, отмечается в сообщении, пишет «Экономика сегодня».

Харламов и Асмус до развода 22 июня 2020 года прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. Известно, что юридическая процедура развода пока продолжается, но оба супруга договорились в равной степени заботиться о дочери.

Как писал NEWS.ru, 28 сентября Харламов заявил, что после развода с Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу. Они заявляют, что в их разводе «никто не виноват», однако такой выбор они сделали ради благополучия дочери.