Харламов об отношениях с Асмус: «У нас нет вражды»

https://static.news.ru/photo/4e5a82b2-01a2-11eb-becf-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр и участник шоу Comedy Club Гарик Харламов заявил, что у них с Кристиной Асмус после развода осталось всё также, «кроме штампов в паспорте».

У нас нет вражды, мы изначально решили, что всё пройдёт спокойно и по закону, суду — официально разойдёмся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно, — рассказал шоумен в интервью People Talk.

По его словам, друзья и коллеги с юмором восприняли новость о разводе. Звёзды решили остаться друзьями ради их дочери.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват. Звёзды пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной её развода с актёром Максимом Виторганом стало то, что со временем супруги перестали разделять взгляды на жизнь и досуг. Откровения прозвучали в шоу Агаты Муцениеце на YouTube-шоу «Честный развод».