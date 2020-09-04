Собчак впервые назвала причину развода с Виторганом

https://static.news.ru/photo/77e62440-ee80-11ea-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной её развода с актёром Максимом Виторганом стало то, что со временем супруги перестали разделять взгляды на жизнь и досуг. Откровения прозвучали в шоу Агаты Муцениеце на YouTube «Честный развод».

По словам Ксении, у неё с мужем образовались разные компании. Он предпочитал жарить шашлыки в компании друзей и слушать песни под гитару, а телезвезде нравилось бывать в гостях у других людей. Отдыхать на природе под одни и те же песни ей было скучно. При этом Виторган не был в восторге от людей, к которым тянуло Собчак.

Это привело к тому, что интересы в паре перестали совпадать и Ксения начала чувствовать себя одинокой. Также она отметила, что партнёры должны развиваться вместе, иначе им будет скучно друг с другом. Тем не менее брак с Максимом Ксения назвала одним из лучших периодов в своей жизни, призналась, что любила супруга, поэтому и родила от него сына Платона.

Сейчас отношения Виторгана и Собчак дружеские, личная жизнь у обоих складывается хорошо, отмечают «Невские новости». Телеведущая вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова, а артист встречается с актрисой Нино Нинидзе.

Собчак и Виторган официально заявили о расставании в начале марта 2019 года. Слухи о разрыве звёздной пары подогревал конфликт Виторгана и Богомолова. 21 января возле одного из московских кафе режиссёр и актёр подрались из-за Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, но от госпитализации отказался. Позже в Сети появилось видео потасовки.

Через некоторое время после разрыва с Максимом Виторганом Ксения Собчак стала активно раздавать интервью на тему расставания, заверяя в каждом, что они остаются близкими людьми. Оба они заявили, что не делят ни имущество, ни тем более сына Платона. Мальчик проводит время как с мамой, так и с папой, писал NEWS.ru.