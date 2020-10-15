Заболевшая COVID-19 Асмус ответила хейтерам

https://static.news.ru/photo/b7c86f3c-0f1e-11eb-8685-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

После того как актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19, ей стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни.

Асмус отметила, что очень много друзей написали ей, что переболели коронавирусом, и пригласили её «в свой клуб». При этом многие из них, по словам Кристины, перенесли болезнь тяжело, с «жуткой пневмонией».

Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях. А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченном посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры». Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому — носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию, — написала Кристина в Instagram.

Как рассказала Асмус, первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов. Сейчас девушка находится дома. Два раза к ней приезжала скорая. Сейчас температура опустилась до 37,9. Актриса написала, что ждёт врача, чтобы посмотреть динамику развития болезни.

Как писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором проходит саммит ЕС. Она решила самоизолироваться из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.