Аронова заявила, что Бузову «подставили» приглашением во МХАТ

Российская актриса Мария Аронова заявила, что певицу Ольгу Бузову «подставили» приглашением на роль в спектакле «Чудесный грузин» в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького. Об этом она сказала в интервью изданию «Собеседник».

Она также добавила, что таким образом руководство театра решило привлечь зрителей. По ее словам, если артистку выбрали на роль только ради «хайпа», это оскорбило бы представителей актёрской профессии.

Я с Олей лично не знакома, но мне кажется, что её подставили. Я бы восприняла это так, — произнесл а Аронова.

При этом пока она не увидела ничего плохого в приглашении Бузовой на роль, поскольку та является одним из «героев нашего времени». По её словам, Ольга смелая, хорошо выглядит и не боится высказываться, поэтому стоит обратить внимание, оправдает ли её игра в спектакле маркетинговый ход режиссера.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил приглашение Ольги Бузовой на сцену МХАТа.