«Куда смотрит министр культуры»: Зюганов осудил приглашение Бузовой во МХАТ

https://static.news.ru/photo/cc09d6d6-cc45-11eb-9821-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил приглашение Ольги Бузовой на сцену Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ). Депутат попросил Министерство культуры РФ «разобраться», как экс-ведущая шоу «Дом-2» оказалась на сцене главного театра страны. Об этом он высказался в ходе онлайн-встречи со своими подписчиками в Instagram.

МХАТ нёс на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (до 2018 года худрук и директор МХАТ. — NEWS.ru) вообще гений в своём деле. Но если Бузову туда «засунули», то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные, — сказал Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, ситуация в целом показывает «стиль нынешней власти». Политик отметил, что нынешняя партия, судя по всему, «не любит свою культуру и не понимает, что такое русский дух и русский мир». Зюганов при этом убеждён, что русская культура бессмертна и обязательно победит.

В четверг, 10 июня, на сцене МХАТа состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Ренаты Сотириади. Следующие два дня актёры играли на зрителя. Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шанталь. Корреспондентам NEWS.ru удалось в числе первых увидеть экс-ведущую «Дома-2» на сцене одного из главных театров страны.