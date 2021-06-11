«Куда смотрит министр культуры»: Зюганов осудил приглашение Бузовой во МХАТ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил приглашение Ольги Бузовой на сцену Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ). Депутат попросил Министерство культуры РФ «разобраться», как экс-ведущая шоу «Дом-2» оказалась на сцене главного театра страны. Об этом он высказался в ходе онлайн-встречи со своими подписчиками в Instagram.
МХАТ нёс на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (до 2018 года худрук и директор МХАТ. — NEWS.ru) вообще гений в своём деле. Но если Бузову туда «засунули», то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные, — сказал Зюганов.
По мнению лидера КПРФ, ситуация в целом показывает «стиль нынешней власти». Политик отметил, что нынешняя партия, судя по всему, «не любит свою культуру и не понимает, что такое русский дух и русский мир». Зюганов при этом убеждён, что русская культура бессмертна и обязательно победит.
В четверг, 10 июня, на сцене МХАТа состоялся пресс-показ спектакля