Бузова, Бузова и ещё раз Бузова: что выдали главные лица МХАТа после показа

В четверг, 10 июня, на сцене Московского художественного академического театра имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Ренаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала исполнительница и телеведущая Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шанталь. Корреспондентам NEWS.ru удалось в числе первых увидеть экс-ведущую «Дома-2» на сцене одного из главных театров страны.

После показа режиссёр-постановщик, автор пьесы Андрей Назаров, художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков, исполнители ролей Сталина и Наташи, а также Бузова вышли к прессе, чтобы ответить на интересующие читателей вопросы и развеять все слухи. Самые яркие высказывания — в материале NEWS.ru.

«Специально не попадает в ноты»

Бузова много говорила о хейтерах, которые не поверили в её артистические способности или отрицательно высказывались насчёт вокала звезды. Однако, пожалуй, самым запоминающимся для журналистов стало объяснение Ольги того факта, что она не попадает в ноты.

Меня интересовала моя роль, моя задача и, самое главное, для чего меня пригласили. Потому что мне, конечно же, важно, чтобы был интерес ко мне в том числе как к личности, к раскрытию моего театрального потенциала. [Важно, чтобы хотели] раскрыть как актрису и певицу. [Она] специально не попадает в ноты, потому что на самом деле она не певица, (повышает голос) она шпионка, она делает вид, что поёт. Правильно? — спросила Бузова нежным голосом Сотириади.

Режиссёр утвердительно покачала головой, а журналисты, сама Ольга и гости, присутствовавшие на пресс-подходе, разразились смехом.

Ольга Бузова Сергей Булкин/NEWS.ru

«Работала за копейки»

Журналисты поинтересовались у Бузовой, сколько же она заработала за роль на сцене МХАТа. Гонорар телеведущей за участие в постановке «Чудесный грузин» был указан в контракте, опубликованном на сайте госзакупок. По данным СМИ, Бузова якобы должна получить почти полмиллиона рублей за участие в спектакле (446 тысяч рублей). Однако Бояков не подтвердил данную информацию.

Гонорары для Ольги были просто смешные. Я не буду называть цифру, но поверьте. Во-первых, цифры, которые назывались, — это неправда. Во-вторых, то, что мы платим другим актёрам — народным, заслуженным артистам, — это больше. Так что денег нет совсем. Я сейчас работаю над фильмом, и там совсем другие суммы. <...> Театр вообще исключает работу. Нельзя здесь говорить о деньгах, — подчеркнул Бояков.

Что касается мотивов, худрук тетра отметил, что ему было интересно поработать с Ольгой. Сама Бузова сделала вид, что оскорбилась таким вопросом.

Удивительно, что нет ни одного вопроса про то, как я вдохновлялась ролью, какие книги прочитала, какие взяла занятия или как долго шили мои костюмы, как сложно надевала свой парик. Вы спрашиваете про деньги. То есть это так узко, ну камон (заимствование английской понукательной фразы come on. — NEWS.ru). Есть что-то большее, чем финансы. Если я вам расскажу, в каких местах я работала за копейки и отказывалась от миллионных контрактов только для того, чтобы выйти на сцену, например, других антреприз... <...> Поверьте, к этой истории (участие в спектакле МХАТа. — NEWS.ru) финансы точно не имеют никакого отношения, — отметила светская львица.

Позже один из журналистов задал ей вопрос о том, какие же книги она прочитала. Певица рассмеялась и завила, что это было сказано «для красного словца».

Ольга Бузова Сергей Булкин/NEWS.ru

«Обсуждали разные имена»

В СМИ ходили слухи о том, что на роль кроме Бузовой рассматривалась певица Лолита Милявская. В беседе с NEWS.ru российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин говорил, что на сцене могла быть и певица Валерия. По его словам, ей за тот же гонорар, что и экс-ведущей «Дома-2», предлагали сыграть Бэллу Шанталь, однако в силу графика она решила отказаться от роли.

Худрук МХАТа прокомментировал данную информацию следующим образом.

Обсуждали разные имена. Даже с кем-то мы встречались, но никакой серьёзной такой вот работы и жёстко сформулированного предложения не было. Это точно. Более того, я не буду скрывать, что я прямо во время первой встречи с Ольгой Бузовой не был уверен, что мы сразу это сформулируем. Но встретившись с ней, я увидел эту энергию, поверил, и мы как-то сразу договорились, — сказал Бояков.

«Конечно, мы хайпанули»

Бояков удивил Ольгу и всех присутствующих модным словом «хайпанули», отвечая на вопрос о том, почему он предложил взять Бузову в спектакль.

Конечно, мы хайпанули. «Вы знаете такое слово?» — перебила певица (все смеются). Без всякого сомнения, здесь сработал комплект таких факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал, — сказал Бояков.

Он считает, что Ольга отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт множество этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?» Бояков также оценил показ, сказав, что это было достойно.

Ольга Бузова Сергей Булкин/NEWS.ru

«Всё может случиться»

С одной стороны, абсурдный вопрос, но какой был дан ответ! Журналисты спросили худрука МХАТа, предлагали ли Бузовой присоединиться к труппе театра.

Нет, мы не делали такого предложения. Мы только начинаем сотрудничество. Я уже и за глаза говорил, и сейчас лично выражу свою огромную радость по поводу того, как Ольга относится к делу. Собственно, она всё сказала: и про иерархию, и про правила театра. Она с огромным уважением, как мне кажется, вошла в этот дом. Это не может не вызывать симпатии, и я рад, что мы обрели такого партнёра. У нас играют Леонид Якубович, Дмитрий Певцов, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, и мы им не делали предложения войти в труппу, но всё может случиться и загадывать нельзя, — ответил худрук МХАТа.

Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Георгий Иобадзе в роли Иосифа Сталина в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Георгий Иобадзе в роли Иосифа Сталина в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, певица Ольга Бузова и актёр Георгий Иобадзе (слева направо на втором плане) после пресс-показа спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru

«Главная премьера года»

Бузова поделилась своими впечатлениями от показа, подчеркнув, что критика со стороны звёзд российского шоу-бизнеса её не волнует. Певица обращает внимание только на замечания худрука, режиссёра, коллег и зрителей.

Это главная премьера года, не побоюсь этих слов. Для меня это главное событие этого года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральный вуз, мама мне не разрешила. И вот сегодня, на ваших глазах, моя мечта, мечта шестнадцатилетней девочки, которая послушалась маму и окончила СПбГУ с красным дипломом, на ваших глазах реализовалась. Поэтому критика... Вы знаете, конструктивная критика — я готова её услышать. <...> Так интересно, все вдруг вспомнили, что их куда-то звали. И всех звали на эту роль Бэллы. И туда звали, и звали в X-Factor ​в жюри. Всех звали, но почему-то везде я. Так, может быть, вас не позвали, потому что вы не подходите? Может быть, вы мало работаете? — подытожила Бузова.