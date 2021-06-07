Пригожин раскрыл, чьё место в спектакле МХАТа заняла Бузова

https://static.news.ru/photo/95b548e8-c783-11eb-b3a0-96000091f725_660.jpg Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл в беседе с NEWS.ru, чьё место в спектакле «Чудесный грузин» заняла певица и телеведущая Ольга Бузова. На сцене МХАТ имени Горького вместо экс-ведущей «Дома-2» могла быть певица Валерия.

Я могу вам открыть одну тайну, завесу: они предложили эту роль Валерии. У нас даже есть и ноты, и всё остальное, но в силу своего графика мы не смогли и отказались, — признался Пригожин.

По его словам, певице, так же как и Бузовой, предлагали за роль полмиллиона рублей. Пригожин при этом не стал говорить громких отрицательных фраз относительно итогового выбора театра, однако отметил, что не понимает, чем займётся звезда на сцене МХАТа.

Там надо петь. Просто я не знаю, что она будет делать. <...> Кстати, если я скажу правду [о вокальных данных Бузовой], мы поссоримся. Я этого не боюсь, но говорить так не хотел бы. Я думаю, что и сама Оля понимает свои вокальные данные, — отметил продюсер.

Пригожин также добавил несколько слов об искусстве сегодня, заметив, что многих деятелей культуры стал волновать только хайп.

Что делать актёрам, которые окончили вуз? Что делать артистам, которые отдают свою жизнь образованию и актёрской профессии? За них обидно. Мы сегодня, даже театры, пошли по хайпу, а не по искусству. Поэтому, если говорить о хайпе, цель достигнута — они попали в десятку, — заключил продюсер.

Бузова в спектакле о молодом Сталине исполнит роль певицы из кабаре Беллы Шанталь. По сюжету брошенная опереточная артистка становится умной и хитрой шпионкой, которая спасает Сталина.

Ранее о роли в спектакле МХАТ имени Горького на своей странице в Instagram сообщила сама Бузова. После шквала плохих комментариев относительно новости худрук театра Эдуард Бояков рассказал, почему пригласил телеведущую.