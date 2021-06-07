СМИ узнали гонорар Бузовой в спектакле о Сталине

Ольга Бузова получит почти полмиллиона рублей за участие в спектакле про Сталина. Гонорар телеведущей за игру в постановке «Чудесный грузин» указан в контракте, опубликованном на сайте госзакупок, сообщает РЕН ТВ.
Точная сумма, которую Бузова
По условиям договора Бузова примет участие в двух премьерах. За каждый выход на сцену экс-ведущая «Дома-2» получит по 117 022 рубля.
Спектакль рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Бузова, по её словам, будет «играть и петь». Премьера постановки состоится 11 и 12 июня.
Как сообщалось ранее, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, почему пригласил телеведущую Ольгу Бузову в спектакль «Чудесный грузин». По его словам, она «феномен», а история её творческого пути «показывает, что можно стать звездой, не обладая компетенциями».