СМИ узнали гонорар Бузовой в спектакле о Сталине

https://static.news.ru/photo/a1d18f4c-c71a-11eb-991b-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Ольга Бузова получит почти полмиллиона рублей за участие в спектакле про Сталина. Гонорар телеведущей за игру в постановке «Чудесный грузин» указан в контракте, опубликованном на сайте госзакупок, сообщает РЕН ТВ.

Точная сумма, которую Бузова получит за участие в спектакле, составляет 446 тысяч рублей. Из них 212 766 рублей поющей ведущей заплатят за репетиции, ещё 234 044 рубля она получит за непосредственное выступление на сцене.

По условиям договора Бузова примет участие в двух премьерах. За каждый выход на сцену экс-ведущая «Дома-2» получит по 117 022 рубля.

Спектакль рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Бузова, по её словам, будет «играть и петь». Премьера постановки состоится 11 и 12 июня.

Как сообщалось ранее, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, почему пригласил телеведущую Ольгу Бузову в спектакль «Чудесный грузин». По его словам, она «феномен», а история её творческого пути «показывает, что можно стать звездой, не обладая компетенциями».