Анжелика Варум отказалась от поездок в Крым ради родственников на Украине

Российская певица Анжелика Варум призналась, что не посещает Крым из-за своих родственников на Украине. Как сообщила артистка в эфире YouTube-шоу «А поговорить?», во Львове у неё живёт пожилая бабушкина сестра, которую она должна периодически навещать.

По словам Варум, если она поедет в Крым, то попадёт в чёрные списки Украины и не сможет навещать своих пожилых родственников.

У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то её надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю, — отметила она.

По словам певицы, ухудшение отношений между Россией и Украиной — это сумасшедший дом. И все разговоры о противостоянии двух народов лично у неё вызывают раздражение. У неё в роду были люди разных национальностей — в том числе украинцы и поляки, поэтому для неё русский и украинский народы являются родными.

В настоящее время чёрный список российских артистов на сайте Министерства культуры Украины насчитывает 206 человек. Перечень обновили последний раз 20 сентября. Однако в нём до сих пор числятся имена артистов, которых уже нет в живых: Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Василия Ланового и других. Оказавшиеся в перечне артисты не могут въезжать на территорию Украины, а киноленты с их участием запрещено распространять и показывать в стране.

В числе персон нон грата из-за посещения Крыма также в своё время оказался и Филипп Киркоров. Певец не раз высказывался в поддержку присоединения полуострова к России. Позже исполнителя из списка исключили.