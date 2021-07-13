Автор песни «За Путина» посвятила песню Владимиру Меньшову

Автор нашумевшего хита «За Путина» тюменка Жанна Прохорихина написала песню памяти Владимира Меньшова. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети, песня названа в честь знаменитой картины режиссёра «Любовь и голуби».

По словам Прохорихиной, Меньшов всегда был её любимым режиссёром. Ей довелось повстречаться с мастером в кафе «Актёр» во время театрального фестиваля, делится воспоминаниями автор песни.

Посвящаю свою авторскую песню «Любовь и голуби» моему любимому режиссеру Владимиру Валентиновичу Меньшову. С огромной любовью и болью в сердце от утраты гениального творца, мастера кино, актёра, режиссёра и очень хорошего человека, с которым мне удалось однажды повстречаться в кафе «Актёр» во время театрального фестиваля, — написала посвящение шансонье.

Жанна Прохорихина получила известность после публикации песни «За Путина». После этого, по словам автора песни, ей начали поступать угрозы от жителей Украины.

Ранее сообщалось, что друг и коллега покойного Владимира Меньшова, председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев в беседе с NEWS.ru рассказал о последнем неснятом фильме Владимира Меньшова, сценарий которого был написан при содействии режиссёра. Также стал известен сюжет киноленты.