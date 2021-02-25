Друг Ланового рассказал, кто мог быть причастен к смерти актёра

https://static.news.ru/photo/dcaff8de-7746-11eb-97fe-96000091f725_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Близкий друг народного артиста Василия Ланового режиссёр Вячеслав Моцардо решил поделиться своими мыслями о причинах смерти актёра. Он считает, что к этому могут быть косвенно причастны организаторы его концертов.

Моцардо уверен, что актёр мог бы жить очень долго, у него были хорошие гены.

Он мог бы жить долго, почти до ста. Как его коллеги, также всенародно любимые — Владимир Этуш, Владимир Зельдин. Для этого были все предпосылки, у него хорошие гены, — сказал он в интервью KP.RU.

По словам режиссёра, вскоре после смерти сына Ланового в его жизни появилась некая женщина, которая представилась сотрудницей правительства Москвы и очень настойчиво взялась устраивать концерты артиста.

В 2015 году она его втянула в организацию «Армия и культура». При этом при Минобороны уже существовала организация с точно таким же названием. Лановой заподозрил, что его дурачат, но не сумел волевым решением прекратить всё это.

Хитрая пенсионерка между тем провозгласила себя директором Ланового. Псевдодиректор отрезала от него всё прежнее окружение. Пыталась отгородить Ланового от замечательного детского фестиваля «Алые паруса», президентом которого он был более двадцати лет. Пыталась отрезать от Ланового и меня. Но я с ним продолжал работать и дружить, — отметил друг актёра.

Затем псевдодиректор начала получать на всю эту деятельность спонсорские и грантовые средства. Лановой тогда жаловался Моцардо, что «она всюду ходит и просит деньги» на организацию концертов под имя актёра. Из-за этих контрактов он вынужден был ездить на гастроли даже во время пандемии. На сцене артисту приходилось выступать без маски, а после концертов его просили делать общие фотографии и подписывать афиши.

Его эксплуатировали, выжимали до последней капли. Псевдодиректор тоном, не терпящим возражения, говорила: «Василий Семёнович, у вас записано такое-то число, будет концерт, и мы едем». Повторюсь: она получала средства на эти концерты под имя Ланового, а значит, его присутствие было обязательным. В силу интеллигентности он не умел поставить зарвавшуюся особу на место. Лановой сам говорил: «Она заморочила мне голову», — рассказал режиссёр.

По словам Моцардо, заразился Лановой именно на гастролях. Когда он беседовал с другом по телефону за две недели до его смерти, актёр уже подкашливал.

Как писал NEWS.ru, Лановой умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».