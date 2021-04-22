Вдова Гафта довела до слёз Марину Зудину

https://static.news.ru/photo/05032aca-a40d-11eb-a249-96000091f725_660.jpg Марина Зудина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время вручения престижной кинопремии вдова Валентина Гафта Ольга Остроумова прочитала стихи, когда-то написанные её мужем Олегу Табакову. Строчки так взволновали вдову Табакова Марину Зудину, что довели её до слёз. Видео трогательного момента опубликовал в своём Instagram актёр Станислав Садальский.

Как написал сам Садальский у себя в соцсети, это произошло во время открытия Московского международного кинофестиваля. Приз «Верю Константин Станиславский» за покорение вершин актёрского мастерства присудили скончавшемуся в декабре 2020 года Валентину Гафту. Вместо него получить приз на сцену поднялась его супруга Ольга Остроумова.

Артистка, получив награду из рук Никиты Михалкова, попыталась сгладить весь пафос момента и прочитала несколько поэтических строк, посвящённых Табакову. Остроумова при этом обратила внимание, что в зале присутствует вдова актёра.

Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес, — прочитала Ольга Остроумова.

В этот момент глаза Зудиной увлажнились от слёз, однако она смогла взять себя в руки, улыбнулась и зааплодировала актрисе.

Ранее уже сама Марина Зудина довела до слёз телеведущую Леру Кудрявцеву. В программе «Секрет на миллион» актриса так эмоционально рассказывала, как зародился её роман с известным артистом, что Кудрявцева в какой-то момент просто разрыдалась, хотя обычно старалась не показывать эмоции на камеру.