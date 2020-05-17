Аниту Цой застыдили за жестокое обращение с животными

https://static.news.ru/photo/e1397714-986b-11ea-938d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Анита Цой хотела стать новой звездой в приложении Tik Tok, но вместо этого нарвалась на критику со стороны зоозащитников.

Исполнительница опубликовала в своих социальных сетях ролик, на котором подбрасывает кота. Питомец, испугавшись, вырывается из рук хозяйки и убегает. После этого Цой лишь посмеялась над случившимся.

Кто же знал, что коты не летают! — написала певица под видео.

Её поклонники возмутились таким поведением. По их словам, животное не заслуживает такого обращения. Некоторые даже предположили, что их кумир сошла с ума из-за самоизоляции.

Вас бы так подкинуть и посмотреть на реакцию, — прокомментировал пост один из подписчиков.

Как ранее писал NEWS.ru, Эдгард Запашный ответил на обвинения зоозащитников, утверждающих, что дрессировщики Большого Московского цирка мучают животных.