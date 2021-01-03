Анастасия Ивлеева показала свою новую собаку

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева приютила собаку, которую обнаружила у себя на крыльце ведущая шоу «Орёл и решка» Юлия Коваль.
Юлькин лабрадор не особо сдружился с новеньким. Малого стало сильно жаль. Хозяева пока не объявились и мы решили пока приютить его у себя, — написала в Instagram Ивлеева.
Она добавила, что не знает, потерялся ли пёс или его выгнали прежние хозяева.
Ивлеева поинтересовалась у подписчиков, как назвать собаку, если удастся оставить её у себя.
Ранее бездомный пёс прервал матч чемпионата Боливии по футболу. Он внезапно выбежал на поле, из-за чего игру пришлось остановить на три минуты. За победу в тот момент боролись команды «Насиональ Потоси» и «Стронгест»,
В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля, после чего незваного гостя отправили в местный приют. Однако после матча, который завершился победой клуба «Стронгест», футболист этой команды Рауль Кастро разыскал пса в приюте и забрал к себе домой. Так бездомное животное обрело хозяина, писал NEWS.ru.